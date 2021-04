Abaixo-assinado pede retorno da castração de animais em Cotia

Saúde

Secretaria de Saúde mantém suspensa a campanha de castração em razão da pandemia



Foto: Vagner Santos / Prefeitura de Cotia









Clique aqui para assinar. A protetora de animais, Roseli Lima da Silva, lançou nesta semana um abaixo-assinado eletrônico pedindo o retorno da castração de cães e gatos na cidade de Cotia.





Segundo o documento, que conta com mais de 240 assinaturas, a castração de animais domésticos diminui doenças, aumento da prole e também possíveis abandonos e sofrimentos aos quais também influenciam na saúde humana.





A última campanha realizada pelo município foi em março de 2020. Em razão da pandemia, a Secretaria de Saúde de Cotia mantém suspenso o serviço que atende cerca de 3,6 mil animais por ano com a esterilização.





De acordo com o Departamento de Zoonoses do município, assim que for possível a retomada segura da campanha de castração, as informações serão divulgadas pela administração pública.