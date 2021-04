Caminhão da Sabesp estoura mais uma vez fio elétrico durante serviço em Caucaia do Alto

Serviço público

Moradora do Jd Pastoreiro disse que é a terceira vez que o problema acontece; Sabesp lamentou os transtornos e informou que o funcionário que causou o incidente foi afastado

Imagem enviada por uma moradora do bairro ao Cotia e Cia





Um caminhão da Sabesp estourou um fio elétrico da rua Antônio Ferreira das Dores, no Jardim Pastoreiro, em Caucaia do Alto, nesta terça-feira (27). Segundo a moradora que registrou as imagens, já é a terceira vez que o problema acontece.













(relembre aqui). No dia 15/04, Cotia e Cia publicou uma reportagem sobre o caso





No local, a Sabesp informou que estão sendo realizadas obras para coleta e afastamento do esgoto de mais de 500 imóveis.





Na ocasião em que a reportagem fez contato com a Sabesp para relatar o ocorrido no dia 15, a companhia disse que levaria o assunto ao 'Diálogo Diário de Segurança', que seria realizado no dia seguinte. O objetivo era de conscientizar os colaboradores para que a situação não voltasse a se repetir.





Como a situação se repetiu, Cotia e Cia procurou novamente a Sabesp que, em nota, lamentou os transtornos e disse que o funcionário que causou o problema foi afastado. A companha também informou que a equipe passará por novo treinamento para reforçar o trabalho e redobrar a atenção e qualidade dos serviços prestados.