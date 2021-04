Cotia abre processo seletivo para contratação de coveiros

A prefeitura de Cotia anunciou nesta quarta-feira (7), a abertura de um processo seletivo simplificado para contratação de 22 coveiros.





Há também 6 vagas para motorista, 4 para auxiliar de serviços gerais, 5 para assistente administrativo e 8 para roçador.





As contratações serão efetuadas em caráter emergencial e temporário. O contrato será válido enquanto perdurarem os

efeitos da pandemia do novo Coronavírus, ou até o limite de 06 meses, podendo ser prorrogado por igual período.





As inscrições serão recebidas, exclusivamente pelo e-mail

obras@cotia.sp.gov.br, a partir das 8:00 horas do dia 08 de abril de 2021 até as 20:00 horas do dia 12/04. O resultado será divulgado a partir do dia 15/04.





O edital completo pode ser acessado clicando aqui