PM prende dois homens após roubo e sequestro em Ibiúna

Vargem Grande paulista



Dupla foi presa em região de mata no município de Vargem Grande Paulista



Foto: Reprodução / Polícia Militar









A Polícia Militar prendeu dois homens que roubaram uma vítima no município de Ibiúna e a mantiveram refém no interior do veículo. A prisão aconteceu nesta quinta-feira (15), em Vargem Grande Paulista.





Segundo a PM, policiais iniciaram buscas com as características fornecidas por testemunhas que viram o momento do roubo. No município de Vargem Grande, os assaltantes correram para uma área de mata. Com o apoio do helicóptero Águia, a dupla foi localizada e acabou sendo presa.





Com eles, foram apreendidos dois revólveres. A vítima foi libertada, sem ferimentos. De acordo com a PM, durante a fuga, os dois assaltantes chegaram a ligar para vários familiares da vítima fazendo ameaças para que lhes transferissem dinheiro.





A ocorrência está em andamento no Distrito Policial de Vargem Grande Paulista.