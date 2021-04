Itapevi: Operação fecha 4 bares e acaba com festas em residências e sítios

Itapevi

Operação averiguou 23 locais e 335 pessoas.







A Operação Noite Tranquila da GCM em conjunto com o Departamento de Fiscalização da Prefeitura e a Polícia Militar realizaram a averiguação de 23 locais, da noite de sexta (23) até a madrugada desde domingo (25).





No total, 335 pessoas e 23 locais foram averiguados, uma tabacaria multada, 4 bares e adegas fechados, além de 5 residências, uma chácara e dois sítios foram informados a parar com a perturbação do sossego e com a aglomeração de moradores. Esses números chamam a atenção, a 2ª etapa da Transição da Fase Vermelha iniciou-se no sábado (24), mas ainda não permite o funcionamento de bares e nem de aglomerações.