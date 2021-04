Covid-19 já matou mais cotianos em 4 meses de 2021 do que em todo ano de 2020

Pandemia



Balanço feito pelo Cotia e Cia foi baseado em dados oficiais da Secretaria Municipal de Saúde

Cemitério central de Cotia. Foto: Reprodução









A cidade de Cotia registrou, até esta quinta-feira (29), 494 mortes causadas pela Covid-19 desde o início da pandemia.





Apenas nos quatro primeiros meses de 2021, foram 249 mortes contra 245 registradas em todo o ano de 2020, conforme dados oficiais da Secretaria Municipal de Saúde.





Até agora, o mês de março foi o mais mortal de toda a pandemia, com 106 óbitos confirmados. Abril registrou 89 mortes até esta quinta.





De acordo com a secretaria, foram 10.761 casos confirmados de infecção do novo coronavírus em Cotia, desde o início da pandemia. Hoje a cidade tem 56 cotianos internados com sintomas da doença.





Ainda segundo a Saúde, 216 pessoas continuam em isolamento domiciliar aguardando resultado do exame e 9.791 pessoas já se recuperaram da doença.