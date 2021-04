Faustão deve assinar contrato com a Band na semana que vem, diz colunista

O apresentador Fausto Silva assina na próxima semana contrato de cinco anos com a Band, valendo a partir de 2022. A informação foi publicada nesta sexta-feira (30) pelo colunista Flávio Ricco, do portal R7.





A notícia de que Faustão não renovaria com a Globo foi dada em janeiro deste ano. Ele não aceitou proposta da emissora de migrar para as noites de quintas-feiras, com uma projeção de faturamento menor. A Globo já havia lhe informado que mudaria a programação de domingo, com futebol a partir das 18h, o que prejudicaria o programa comandado pelo apresentador.