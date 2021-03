Zoonoses de Cotia faz alerta sobre cuidados para evitar acidentes com escorpiões em casa

Saúde

A Secretaria de Saúde de Cotia, por meio do Departamento de Zooneses, alerta a população sobre os cuidados para evitar acidentes com escorpiões, especialmente no período de calor em que a presença destes artrópodes é mais frequente próximo de casas, em quintais, garagens, pois é o seu período de reprodução.





"Em caso de acidente, é preciso procurar atendimento médico imediatamente. Em Cotia, o Hospital Regional é referência para estes casos, pois conta com soros antiofídico (aracnídico, escorpiônico e lonômico/lagarta)", explicou.





De acordo com a médica veterinária Ana Marina Lino, coordenadora do Departamento de Zoonoses de Cotia, ações de combate aos escorpiões acontecem o ano todo e são reforçadas nesta época. “As ações são reforçadas neste período de reprodução dos escorpiões e consistem em catação manual de cada um dos exemplares encontrados, pois isso é importante a população sempre comunicar a zoonoses”, disse a coordenadora.





Segundo ela, a dedetização não é indicada. “A dedetização não é indicada e nem eficiente para o combate a escorpiões, além disso, o uso de substâncias químicas disponíveis aguça e atrai os exemplares que estão escondidos”, completou.





Caso algum morador encontre escorpião, nunca deve manipulá-lo com as mãos desprotegidas. O ideal é, em segurança, capturar o escorpião, colocá-lo em um frasco com tampa e entrar em contato com o setor de zoonoses pelo e-mail ( zoonosescotia@gmail.com ). O animal será enviado para o Instituto Butantan para identificação do exemplar. Esta identificação é importante para fazer o mapeamento da prevalência daquela espécie em determinada região.





O Departamento de Zoonoses também agendará uma inspeção e busca ativa no local, além de passar as orientações para evitar e afastar os escorpiões. Entre os cuidados estão a manutenção da limpeza dos ambientes internos e externos, quintais, garagens e outros espaços. Não acumular entulhos, lixo, madeiras e outros materiais.





“Onde há presença de baratas é possível encontrar escorpião, portanto, a população deve buscar manter estes insetos afastados de suas casas”, destacou Ana Marina.