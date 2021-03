Nova adutora da Sabesp vai ampliar abastecimento na região de Caucaia do Alto

Destaque



Com investimento de mais de R$ 4 milhões, inauguração da adutora acontece nesta segunda-feira (1º) no Jd. Japão



A Sabesp e a Prefeitura de Cotia vão inaugurar nesta segunda-feira (1º) a adutora do bairro Jardim Japão, que vai ampliar a capacidade do sistema de abastecimento da região de Caucaia do Alto. Os investimentos, segundo a Sabesp, foram de R$ 4,03 milhões.





A cerimônia será online com a participação do prefeito de Cotia, Rogério Franco, do secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente, Marcos Penido, além do diretor-presidente da Sabesp, Benedito Braga.





(Essa matéria será atualizada no decorrer do dia com mais informações sobre o assunto)