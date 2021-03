Unidades de saúde de Cotia vão vacinar adolescentes entre 11 e 12 anos contra a meningite ACWY

Saúde



Foto Pixabay|Foundry







As Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Cotia estão prontas para vacinar crianças com idade entre 11 e 12 anos contra a meningite ACWY (quatro subtipos da doença). A vacina é administrada mesmo em quem já tenha tomado a vacina Meningocócica C (conjugada) na infância.





Segundo a Saúde, para ser vacinado, basta o responsável comparecer com o adolescente à unidade levando documento e a caderneta de vacinação.





De acordo com a Secretaria de Saúde, Cotia recebeu novo lote de doses da Meningo ACWY para atender os adolescentes desta faixa etária. Além disso, pacientes com Hemoglobinúria Paroxística Noturna (HPN) em uso de Eculizumabe, a partir de 14 anos de idade (considerando as recomendações da Portaria nº 60, de 18 de novembro de 2019, que torna pública a incorporação da referida vacina para essa população, no Sistema Único de Saúde) também devem ser vacinados com a Meningo ACWY.





A doença Meningocócica frequentemente deixa sequelas ou leva à morte. Por ser uma doença grave, de evolução rápida e com potencial de causar epidemias, é fundamental que os adolescentes entre 11 e 12 anos recebam a vacina, uma vez que eles frequentemente são afetados.