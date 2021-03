Prefeitura de SP altera rodízio e antecipa feriados

Trânsito

Em Cotia, a prefeitura ainda não deu nenhuma sinalização que possa seguir a capital e antecipar feriados municipais.

A partir da próxima segunda-feira (22), o horário do rodízio para veículos na cidade de São Paulo será alterado, liberando a opção do carro na parte da manhã (7h às 10h) e da tarde (17h às 20h), de acordo com o final da placa de cada veículo. Com isso, o rodízio passará a valer de acordo com o toque restrição, das 20h às 5h.





O prefeito Bruno Covas disse que a medida é para evitar a circulação de pessoas no período noturno e, assim, espera que as pessoas, mais do que receio de qualquer fiscalização, entendam que esse é o momento de uma ação coletiva contra o coronavírus. “Eu, que enfrento uma doença e que luto para estar vivo a cada dia, queria que cada um da cidade possa pensar na sua saúde, na saúde do seu semelhante, da sua família, dos seus amigos e vizinhos. As nossas ações têm consequências. Se você pega o vírus pode levar isso para dentro de casa, contaminar algum ente querido.” disse Covas.

Além do rodízio, o prefeito também antecipou,Cinco feriados municipais – dois deste ano e três de 2022 – serão antecipados a partir de sexta-feira (26/03) e serão encerrados no domingo (04/04), incluindo a sexta-feira Santa e a Páscoa. No total, serão 10 dias consecutivos.









A antecipação dos feriados segue como aconteceu em 2020, quando grande parte da população permaneceu em casa, ajudando a conter a pandemia, forçando a cidade a parar, pois quanto mais pessoas circulam, maior é a possibilidade de serem infectadas ao mesmo tempo, provocando a sobrecarga em todo o sistema de saúde, seja ele público ou particular.



Os feriados que serão antecipados são:

Corpus Christi – 3 de junho de 2021

Consciência Negra – 20 de novembro de 2021

Aniversário da cidade – 25 de janeiro de 2022

Corpus Christi – 16 de junho de 2022

Consciência Negra – 20 de novembro de 2022







Em Cotia, a prefeitura ainda não deu nenhuma sinalização que possa seguir a capital e antecipar feriados municipais.