SP aumenta restrição a atividades comerciais e anuncia toque de recolher durante 15 dias

Novas medidas da fase emergencial suspendem atividades antes consideradas essenciais. Nova etapa, anunciada hoje pelo governo, entra em vigor em todo o estado a partir de segunda-feira (15)















O Estado de São Paulo entrará a partir da próxima segunda-feira (15) na fase emergencial do Plano SP, que vai durar, pelo menos, até o dia 30 de março. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (11) pelo governo paulista.





A medida restringe o funcionamento de supermercados até às 20h e excluí outras atividades, antes consideradas como essenciais. Ao todo, 14 atividades passarão por restrições mais severas (confira abaixo as principais mudanças).





Também haverá toque de recolher a partir da semana que vem, que vai valer das 20h às 5h. Não será permitido circular durante o período, a não ser que seja estritamente necessário. Além disso, estão proibidas todas as aglomerações, praias e parques não podem ser frequentados e as máscaras são obrigatórias em ambientes internos e externos.









Alguns serviços que estavam na lista dos considerados essenciais, como lojas de materiais de construção, foram excluídos e deverão permanecer fechados.





Foi ainda determinado o teletrabalho obrigatório para atividades administrativas não essenciais, e vetada a retirada presencial de mercadorias em lojas ou restaurantes. Apenas serviços de delivery poderão operar.





No ensino, a escolas estaduais vão antecipar dois recessos que seriam feitos ao longo do ano e vão parar por 15 dias. As escolas municipais e privadas têm autonomia para definir, mas a orientação da Secretaria de Estado da Educação é para suspender as atividades. Caso a unidade permaneça aberta, precisam cumprir a capacidade máxima de 35%.





O estado tem 9.184 pessoas internadas por covid-19, índice 47% maior do que no primeiro pico da pandemia. O objetivo da fase emergencial é reduzir em 4 milhões o número de pessoas que circulam diariamente no estado.

Confira abaixo as principais mudanças: