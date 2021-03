Hospital privado na Granja Viana está com 100% dos leitos de UTI Covid-19 lotados

A Prefeitura de Cotia, por meio de convênio, contratou 28 leitos do Hospital São Camilo, sendo 10 de terapia intensiva, que estão com a capacidade máxima de ocupação; há ainda pacientes na rede municipal aguardando vaga hospitalar



O Hospital São Camilo, na Granja Viana, em Cotia, está com 100% de lotação dos leitos de UTI destinados para pacientes com Covid-19. A prefeitura, diante do avanço da pandemia, realizou, por meio de convênio, a contratação de 28 leitos da unidade, sendo oito de terapia intensiva e 20 de enfermaria.





Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, em nota enviada ao Cotia e Cia nesta quinta-feira (11), o Hospital São Camilo teve que improvisar dois leitos a mais na UTI e hoje está com os dez ocupados por pacientes com covid e mais cinco internados na enfermaria. Ao todo, a unidade está com 53% de ocupação dos leitos.





Além dos 28 leitos do São Camilo, que é um hospital privado, a cidade conta com mais 43 leitos públicos divididos entre os três prontos atendimentos. No entanto, não são todos para pacientes com covid-19.





Desses 48 leitos na rede pública do município, nove são de emergência, 21 para casos moderados e 13 para casos mais leves. Na emergência, 56% da estrutura está ocupada por pacientes infectados com o coronavírus.





De acordo com a Saúde, os pacientes com Covid-19 internados nas unidades municipais estão aguardando vaga hospitalar. “Os leitos disponíveis são nas estruturas de Pronto Atendimentos que prestam o serviço emergencial e, assim que é liberada a vaga na rede hospitalar, é feita a remoção do paciente”, explicou a secretaria.





Ainda segundo a pasta, nove pacientes estão aguardando vaga, sendo que seis aguardam para realizar o exame de tomografia e três por leitos.





Confira abaixo a estrutura do município

Nos três Prontos Atendimentos:





9 leitos vermelhos





21 leitos amarelos





13 leitos verdes





Hospital São Camilo

8 leitos com suporte ventilatório





20 leitos de enfermaria

Total de leitos: 71





Ocupação de leitos em Cotia:

Covid-19: nove pacientes em leitos municipais





Outras patologias: 6 pacientes





10 pacientes Covid-19 com suporte ventilatório no Hospital São Camilo





5 pacientes Covid-19 em leitos de enfermagem no Hospital São Camilo





Taxa de ocupação dos leitos em Cotia

37% de ocupação dos leitos da rede municipal (nos Pronto Atendimentos)





53% ocupação dos leitos do Hospital São Camilo





Taxa de ocupação por setor

44% leitos vermelhos (outras patologias – não Covid-19)





32% leitos amarelo/verde





100% leitos com suporte ventilatório no Hospital São Camilo





25% leitos de enfermaria no Hospital São Camilo









Os dados acima informados são referentes ao dia 10 de março até às 15h.

Reportagem: Neto Rossi