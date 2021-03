Prefeitura prorroga a anistia de juros e multas para impostos atrasados em Cotia

A Prefeitura de Cotia prorrogou até o dia 30 de abril o prazo de adesão ao Novo Sistema de Parcelamento de Dívidas de Cotia (NSPDC) que prevê a redução de juros e multas para o pagamento de impostos municipais atrasados como IPTU, ITBI e ISSQN. O contribuinte pode solicitar o parcelamento da dívida vencida referente a qualquer período junto à Fazenda Municipal. O processo de adesão ao NSPDC poderá ser on-line ou presencialmente com agendamento [veja abaixo].

A redução de multas e juros será de 30% a 85%, conforme o número de parcelas e, em caso de pagamento à vista, 95% de redução de multas e juros. “Ampliamos o prazo da anistia, pois reconhecemos que a pandemia da Covid-19 trouxe muitos efeitos negativos para todos, e esta prorrogação é uma maneira de criarmos formas para o contribuinte regularizar a sua situação e a Fazenda receber os créditos que são revertidos em projetos e serviços para a cidade”, disse o prefeito Rogério Franco.

O NSPDC pode ser solicitado on-line no site ( www.cotia.sp.gov.br ), em “Cidadão On-line”, no link “Anistia”, ou presencialmente, no Centro Integrado Tributário (CIT), mediante agendamento em ( www.cotia.sp.gov.br/agendamento-cit/ ). O contribuinte que tiver algum parcelamento de dívida em andamento deverá comparecer ao CIT para fazer uma nova adesão.