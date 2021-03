Jovens se aglomeram em baile funk no Jd. Japão, em Cotia

Pancadão



Dezenas de jovens participaram de um baile funk no Jardim Japão, em Cotia, durante a tarde e noite deste domingo (28), em meio ao pior momento da pandemia do coronavírus na cidade e em todo o país.Imagens registradas por uma moradora e enviadas aomostram jovens aglomerados, ao som alto, não respeitando o distanciamento social e nem outras medidas sanitárias, como o uso de máscaras.O baile funk aconteceu na rua Zumbi, principal via do bairro. Segundo a moradora, o pancadão só acabou por volta das 22h, com a chegada da Polícia Militar.Desde o dia 15 de março, a cidade de Cotia, assim como todo o estado de São Paulo, está na fase emergencial, que é a mais restritiva do Plano São Paulo de flexibilização econômica, cujo objetivo é conter o aumento de casos e óbitos de covid-19. Esta fase vai até o dia 11 de abril, segundo o governo paulista.