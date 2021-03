Padre de Vargem Grande Paulista morre vítima da Covid-19 aos 36 anos

Destaque

Cleiton Jorge Cordeiro Evangelista era padre da paróquia Nossa Senhora Aparecida no Tijuco Preto.

Faleceu na manhã desta quarta-feira (3), aos 36 anos, o padre Cleiton Jorge que era pároco da Paróquia Nossa Senhora Aparecida que fica no Tijuco Preto em Vargem Grande Paulista desde 2018. Atualmente Cleiton também prestava serviços no Tribunal Eclesiástico da Diocese de Osasco.









A Diocese de Osasco agradece a Deus pela vida e Ministério de Pe. Cleiton Jorge dedicados ao serviço da Santa Igreja e do povo de Deus, e rogamos ao Pai que o acolha em seu Reino Celeste." finaliza a nota de falecimento divulgado pela Paróquia Nossa Senhora Aparecia.



No facebook, o prefeito de Vargem Grande Paulista Josué Ramos lamentou a morte do padre "hoje começamos o dia com uma triste notícia: [O padre Cleiton] foi muito atuante nos projetos sociais da nossa cidade, especialmente com os jovens, o que fez dele um grande amigo".





Segundo a paróquia, em decorrência do agravamento da Covid-19, em fevereiro de 2021, o padre estava internado no Hospital Alvorada.