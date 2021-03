Cotia chega a 300 mortes causadas pela Covid-19

Cotia atingiu a marca de 300 mortes causadas pela Covid-19 nesta quarta-feira (3). A última vítima registrada pela Secretaria Municipal de Saúde foi um homem de 81 anos.





Ainda segundo os dados divulgados hoje pela Saúde, 8.203 cotianos já se infectaram com o vírus desde o início da pandemia.





A cidade segue com 36 pacientes internados com sintomas da doença e 189 em isolamento domiciliar, aguardando o resultado do exame.





De acordo com a pasta, 7.682 pacientes já se recuperaram da infecção.