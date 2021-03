Pacientes com Covid-19 internados em Cotia não conseguem transferência para UTIs

Destaque



Na cidade, os 53 leitos (20 de UTI e 33 de enfermaria) disponíveis no Hospital Regional para tratamento de covid estão lotados; última esperança dos familiares é conseguir uma vaga no Hospital São Camilo, na Granja Viana, em que a prefeitura mantém convênio



Hospital Regional de Cotia. Foto: Reprodução





Pacientes com Covid-19, internados em unidades de saúde de Cotia e que precisam de leitos de UTI, não estão conseguindo transferência.





A Secretaria de Estado da Saúde informou ao Cotia e Cia que os 53 leitos (20 de UTI e 33 de enfermaria) do Hospital Regional de Cotia (HRC), destinados para covid, estão ocupados.





Para conseguir transferência via Cross (Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde), familiares dos doentes amargam pela espera.





O drama vivido por José Moreira de Souza, de 74 anos, internado na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Atalaia, é um exemplo disso. O paciente já está com os rins comprometidos e precisa de hemodiálise o mais rápido possível, mas a família não está conseguindo vagas.





“rezar para alguém morrer no Hospital de Cotia”, pois somente assim que seu pai conseguiria a vaga. Souza está intubado, pois a covid também comprometeu seus pulmões. Para a filha, um médico da UPA chegou a dizer que ela deveria, pois somente assim que seu pai conseguiria a vaga.





“Ele [médico] disse que estava tudo muito cheio, e que hoje a gente teria que praticamente esperar alguém morrer pro meu pai conseguir a vaga”, disse Roberta Gislaine de Souza.





Seu João Francisco do Prado, de 71 anos, está enfrentando uma situação parecida com a de Souza. O paciente também encontra-se intubado com 50% dos pulmões comprometidos na UPA do Atalaia desde a última quinta-feira (25). A unidade chegou a pedir transferência para o paciente, mas por falta de vagas, ele ainda não conseguiu.





A filha de João disse ao Cotia e Cia nesta manhã que o município ia tentar transferi-lo para o Hospital privado São Camilo, localizado na Granja Viana. A prefeitura contratou 28 leitos para pacientes com covid na unidade.





Ao final desta reportagem, familiares de seu Souza também informaram ao Cotia e Cia que o município iria transferi-lo para o Hospital São Camilo. Porém lá, segundo a família, não faz tratamento de hemodiálise.





Cotia e Cia pediu um posicionamento para a Secretaria Municipal de Saúde sobre os casos apresentados nesta reportagem. Também solicitou a informação sobre a quantidade de leitos ainda disponíveis no São Camilo e, ainda, como o município vai fazer para realizar a hemodiálise no paciente que está com os rins comprometidos. Até o fechamento desta matéria, não houve retorno.





Já a Secretaria de Estado da Saúde informou que a demanda de transferências para casos de Covid-19 registradas na Cross cresceu 117% em comparação ao pico da pandemia. “Atualmente, são cerca de 1,5 mil pedidos por dia, contra 690 em junho de 2020, quando foi o auge da primeira onda”, disse.





Já houve, segundo a secretaria, cerca de 190 mil regulações desde março do ano passado. Cerca de 35% das solicitações diárias referem-se a leitos de UTI. “A regulação depende da disponibilidade de leitos e de condição clínica adequada para que o paciente seja deslocado com segurança até o hospital de destino”, completou.





Reportagem de Neto Rossi