Mesmo com feriado decretado, Zona Azul funciona normalmente em Cotia

Ao contrário de cidades vizinhas como Ibiúna e Osasco, a Zona Azul em Cotia funciona normalmente mesmo na fase emergencial do Plano SP. Nesta semana a cidade antecipou feriados, porém a cobrança da Zona Azul permanece normalmente.

Vale lembrar que a Zona Azul não funciona em feriados comuns. O Cotia e Cia entrou em contato com a Prefeitura de Cotia para saber o motivo do serviço funcionar mesmo com o feriado decretado, porém não recebemos retorno até o fechamento desta matéria.