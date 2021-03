Vargem Grande Paulista vai vacinar idosos com idade a partir de 80 anos contra a Covid-19 na próxima terça-feira (2/03)

Vargem Grande paulista

Endereço: Centro de Convivência do Idoso (CCI) Rua Panamá, 115, Jd. Betânia

A vacinação contra Covid-19 será retomada em Vargem Grande Paulista a partir de terça-feira (2/3). O município recebeu novo lote de doses possibilitando dar continuidade à imunização dos idosos com mais de 85 anos, e também dar início à vacinação de idosos a partir de 80 anosOs munícipes dentro desta faixa etária devem procurar o polo fixo de vacinação, instalado no Centro de Convivência do Idoso, das 8h30 às 16h, e apresentar documento pessoal com foto e CPF.