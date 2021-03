Moradora reclama de ‘cheiro de barata’ em arroz do kit merenda entregue pela Prefeitura de Cotia

Fala Cidadão



#FalaCidadão - Nas redes sociais, outras pessoas também publicaram reclamações dos produtos do kit merenda, não só do arroz, mas também da qualidade do feijão que vem nas cestas



Entrega do kit merenda acontece mensalmente nas escolas municipais. Foto: Vagner Santos / Prefeitura de Cotia









Uma moradora de Cotia, mãe de um aluno da rede municipal, disse que o arroz que veio no kit merenda, entregue pela Prefeitura de Cotia em janeiro e fevereiro, estava com ‘cheiro de barata’. Elaine Sojo reconhece que a cesta ajuda muito as pessoas que estão passando por necessidade neste momento difícil, mas acha inadmissível o produto vir desta maneira.





“Estava cozinhando o arroz e senti aquele cheiro de barata estranho e eu fui ficando incomodada. A gente comeu o arroz do mês passado e já tinha notado um cheiro esquisito. Aí a gente abriu o da cesta deste mês e o cheiro estava mais forte ainda. Infelizmente, tive que jogar fora os dois pacotes de arroz”, disse.





Nas redes sociais, outras pessoas também publicaram reclamações dos produtos do kit merenda, não só do arroz, mas também da qualidade do feijão que vem nas cestas.





Procurada, a Prefeitura de Cotia não comentou o assunto.