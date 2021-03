Ação solidária independente distribui cestas básicas em comunidade de Caucaia do Alto

Pandemia



Doações de 30 cestas com 10 itens em cada aconteceram no sábado (28) na comunidade Jd dos Palmares. ‘Isolamento social não se mantém sem renda’, diz idealizador da ação



Nova ação acontecerá neste domingo (4). Foto: Divulgação









Uma ação solidária independente distribuiu, no sábado (27), 30 cestas básicas para famílias da comunidade Jd dos Palmares, em Caucaia do Alto. A iniciativa, intitulada ‘Ação Solidária Periferia Sem Fome’, é do líder comunitário e estudante de Direito, Wallacy Santana.





Wallacy disse que pensou na ação justamente pelo momento crítico que a sociedade brasileira, principalmente a parcela mais pobre, está enfrentando. Segundo ele, é impossível a periferia fazer o isolamento social sem renda.





“A pandemia escancarou a desigualdade social no Brasil. Não podemos continuar na dicotomia entre vidas e economia. Enquanto não houver vacinas para todos, se faz necessário o isolamento social. Mas ele, puramente, não se mantém sem renda. Infelizmente, muitas pessoas perderam o emprego e não estão conseguindo arcar com suas necessidades básicas”, explicou.





Wallacy (do meio) ao lado de Tatiane e Piauí, lideres comunitários do Jd Palmares





Os itens das cestas foram arrecadados durante uma semana. Entre eles, arroz, feijão e café fazem parte dos mantimentos que foram doados. “Arrecadamos quantias (em dinheiro e em alimentos) durante uma semana para comprar as trinta cestas básicas. Entramos em contato com o Piauí, que é líder comunitário da ocupação dos Palmares, e 30 famílias receberam as cestas básicas na manhã de sábado”, disse Wallacy.





A próxima ação, de acordo com ele, será neste domingo (4) com a ‘Páscoa Solidária’, no Jardim Miranda, em Cotia. Serão distribuídas caixas de bombons para as crianças do bairro.