Indígena que mora em Cotia participa de livro de poesias para ajudar crianças do povo Tapuya Kariri (CE)

Destaque

Victor Hugo, de 11 anos, é descendente do povo Kariri, do Ceará, e ajudou a compor o ebook que visa ajudar as crianças do território durante as aulas remotas e também em projetos educacionais

Victor Hugo, mais conhecido como Victor Tapuya, tem 11 anos e mora em Cotia. Foto: Arquivo pessoal













O indígena Victor Hugo Rodrigues, mais conhecido como Victor Tapuya, de 11 anos, participa do livro digital ‘Universos Kariri’, composto por crianças do povo Tapuya Kariri, da cidade de São Benedito, no Ceará. O ebook será lançado no dia 1º de abril.





Morador de Cotia, Victor, que é descendente do povo Kariri, ficou sabendo do livro por meio de sua tia e não pensou duas vezes em participar. “Eu fiquei muito feliz em ter um poema meu no ebook. É muito importante pra mim poder participar de um livro que foi feito para ajudar as crianças Tapuya Kariri na arte e, principalmente, na educação”, disse.





O ebook foi idealizado para os alunos praticarem a leitura e a escrita com assuntos que remetam a realidade dos povos originários e que fale de sua convivência. Quem escreve e ilustram os poemas são os próprios alunos junto com as lideranças da aldeia.





INICIATIVA SURGE DA NECESSIDADE





A cacique e professora Andrea Kariri, uma das idealizadoras do livro, explicou também que os recursos arrecadados para o projeto serão utilizados para a compra de celulares. Os aparelhos serão usados pelas crianças, para que elas consigam acompanhar as aulas remotas neste período de pandemia.





Andrea reforça que, pelo fato de o território onde vive o povo Tapuya Kariri não ser demarcado, a situação fica ainda mais agravante. Segundo ela, a situação do território está na Justiça, com uma ação que obriga a Funai a fazer a demarcação.





“Esse é um processo muito longo e demorado, e é uma das coisas que impactam diretamente nas nossas vidas, porque além de não termos a terra, a pandemia agravou ainda mais a situação. A terra demarcada é vida garantida, porque sem a demarcação, nós não temos saúde, educação e nem alimentos”, conscientiza.





Para obter mais infomrações do livro, acesse:





Instagram: @universoskariri





Site: www.universoskariri.blogspot.com





E-mail:universoskariri@gmail.com





Por Neto Rossi