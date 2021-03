Ibiúna terá barreira sanitária a partir dessa quinta-feira (25)

Ibiúna

Cidade tenta inibir o acesso de turistas por causa do feriado prolongado da capital paulista.









Com o intuito de diminuir a circulação do vírus no município e diante do anúncio do Feriadão Prolongado em São Paulo, o Prefeito Paulinho Sasaki (PTB) determinou a instalação de barreira sanitária na principal entrada da cidade de Ibiúna, a partir dessa quinta-feira (25).





A barreira, também, acontece na sexta-feira (26), durante todo o dia. No local, haverá aferição de temperatura e orientação para todas as pessoas que estiverem ingressando na cidade.





“O intuito da barreira é inibir as pessoas da Grande São Paulo de virem para Ibiúna durante esse Feriadão Prolongado. Os turistas são sempre bem-vindos, mas o momento é de resguardo, sendo que a orientação é que todos fiquem em casa, para que assim possamos diminuir a circulação do vírus, preservar a saúde e fazer com que tudo volte ao normal o quanto antes”, recomendou o Prefeito Paulinho Sasaki.