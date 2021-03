Fase vermelha: Comerciantes de Cotia realizam campanha para fortalecer o serviço de delivery

Destaque



Oito empreendedores da cidade, que estão fora do rol de atividades consideradas essenciais pelo governo paulista, se uniram para divulgar o serviço de entrega com a campanha #juntosdeliverycotia



Imagem ilustrativa. Foto: Agência Brasil

Em meio a fase vermelha da quarentena, em que atividades comerciais consideradas não essenciais pelo governo paulista estão proibidas em todo o estado, oito empreendedores de Cotia se uniram para fortalecer o serviço de delivery na cidade.Com a hashtag #juntosdeliverycotia eles fizeram panfletos com os contatos e endereços eletrônicos de todos os estabelecimentos, que vão desde restaurantes até quitanda., explica Camila Lages, proprietária da hamburgueria Quintal do Mané e uma das idealizadoras da iniciativa.Além dos panfletos, os empreendedores estão publicando em suas redes sociais vídeos sobre a campanha., complementa Camila.Quintal do Mané (@quintaldomane)Casa de Assados Jardim Central (@casadeassadosjdc)Dona Quitanda (@donaquitanda.cotia)Granjinha (@granjinhabarerestaurante)Pizzeto bar e restaurante (@pizzetobar)Pesqueiro irmãos Hara (@pesqueiroirmaosharaoficial)Casa do Hot Roll (@_casadohotroll)El taco food (@eltacofood)