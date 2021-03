Governo de SP prorroga fase emergencial até 11 de abril

O vice-governador de São Rodrigo Garcia anunciou em coletiva de imprensa que está sendo realizada na tarde desta sexta-feira (26) a prorrogação da fase emergencial do Plano SP até dia 11 de abril, inicialmente prevista para ser encerrado no dia 31 de março.

A fase foi prorrogada após a explosão de casos e do colapso no sistema de saúde do estado. Nesta sexta (25), o estado de São Paulo registrou 1.193 novas mortes provocadas pela Covid-19, novo recorde em 24 horas desde o início da pandemia. Com a marca, o estado passa de 70 mil vidas perdidas para o coronavírus.

Diversas cidades do estado, entre elas, Cotia, anteciparam feriados para tentar conter o avanço da doença (Veja aqui).

Principais alterações do plano vermelho para o plano emergencial:

Atividades religiosas como missas e cultos não podem ocorrer presencialmente

Campeonatos esportivos, como jogos de futebol, ficam suspensos

Escolas da rede estadual ficarão abertas apenas para oferta de merenda. Rede privada poderá atender alunos de pais que precisam trabalhar fora, com limite de 35% da capacidade

Lojas de material de construção não podem abrir

Teletrabalho obrigatório para atividades administrativas não essenciais