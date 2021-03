Sem infraestrutura básica, bairro em Cotia sofre com descaso da prefeitura, denuncia moradora

Fala Cidadão



#FalaCidadão - Problemas como ausência de iluminação e vias esburacadas levaram moradora do Jd Santa Paula a denunciar e cobrar uma resposta da Prefeitura de Cotia, que se prontificou a solucionar os problemas

Foto enviada ao Cotia e Cia pela moradora Sabrina Andrade









Estradas de terra e ausência de iluminação e saneamento. É nesta situação que o bairro Jardim Santa Paula, em Cotia, se encontra, segundo moradores. Solicitações para melhorar a infraestrutura básica do local já foram protocoladas junto à prefeitura, mas, segundo eles, nada foi efetivado.





Sabrina Andrade é moradora do Santa Paula. Em contato com o Cotia e Cia, por meio da coluna #FalaCidadão, ela disse que as ruas do bairro estão tão destruídas que os caminhões que fazem coleta de lixo não conseguem descer e os carros pequenos ficam impossibilitados de subir.





“Os coletores [de lixo] têm que carregar o lixo de algumas ruas na mão. Agora, pensa numa ladeira com dez casas o que isso significa”, destacou.









Há também no bairro, segundo Sabrina, diversos postes de eucalipto mal colocados ou em situações perigosas. “E, por perigosas, quero dizer com inclinação de 30, 35 graus sobre um barranco tombando para o lado da rua. Quando chove, alaga, e quando não chove, as ruas de terra, ou melhor, os buracos de terra que chamamos de ruas, ficam intransitáveis”, declara.





A única atitude que a prefeitura faz há décadas, segundo ela, é jogar pedrisco em algumas ruas, mas quando a chuva não leva, os carros acabam arrastando. “Com a secura e sem nenhum aglutinante, rapidamente elas se espalham e os buracos voltam ainda piores. Da última vez, não durou, sequer, um dia.”





Procurada, a Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana disse que solicitou à Regional de Caucaia para que envie uma equipe ao local para verificar as soluções necessárias e colocar na programação de trabalho.





(ESSA MATÉRIA FOI ATUALIZADA ÀS 15H54 DO DIA 26/03/2021 COM A NOTA DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA)