Covid-19: Idosos com idade a partir de 85 anos recebem 2ª dose da vacina nesta sexta-feira (12) em Cotia

Vacina



Também serão vacinados amanhã os trabalhadores da saúde que receberam a 1ª dose no dia 18/02, no polo de vacinação de Caucaia do Alto



Foto: Vagner Santos / Prefeitura de Cotia









Nesta sexta-feira (12), a Secretaria de Saúde de Cotia vai aplicar a 2ª dose da vacina contra Covid-19 nos idosos com idade a partir de 85 anos que receberam a 1ª aplicação no dia 12 de fevereiro.





Na mesma data, serão vacinados os trabalhadores da saúde que receberam a 1ª dose no dia 18 de fevereiro, no polo de vacinação de Caucaia do Alto.





A ação é voltada exclusivamente para aplicação da 2ª dose. Será obrigatório apresentar o comprovante de que recebeu a 1ª dose no município.





A vacinação acontecerá na Praça dos Romeiros, em Caucaia do Alto, e em frente à Prefeitura, em Cotia. Haverá distribuição de senhas e, funcionarão o sistema drive thru e pedestre. Também será necessário apresentar documento oficial com foto e CPF.





SERVIÇO





Vacinação 2ª dose – para idosos a partir de 85 anos e trabalhadores da saúde





Haverá distribuição de senhas





A ação termina às 14h ou assim que as senhas se esgotarem





· A partir das 6h: Polo Cotia, em frente à Prefeitura





· A partir das 8h: Polo Caucaia, Praça dos Romeiros





Para os idosos é obrigatório apresentar comprovante da 1ª dose recebida na cidade de Cotia no dia 12/02





Serão vacinados exclusivamente os trabalhadores da saúde que receberam a 1ª dose no dia 18/02, no polo de vacinação de Caucaia. Obrigatório apresentar comprovante