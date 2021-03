Desde fevereiro, Cotia não registrou mais mortes por Covid-19 em idosos com mais de 90 anos

Vacina



Data coincide com o início da aplicação da vacina em idosos com essa faixa etária; levantamento foi feito pelo Cotia e Cia com base nos boletins epidemiológicos da Secretaria Municipal de Saúde



Dona Benedicta, 93, foi a primeira vacinada contra a Covid-19 no município. Foto: Neto Rossi / Cotia e Cia

Desde o mês de fevereiro, o município de Cotia não registrou mais mortes por Covid-19 em idosos com 90 anos ou mais. A data coincide com oO levantamento foi feito pelo, neste sábado (13), com base nos dados dos boletins epidemiológicos da Secretaria Municipal de Saúde.A primeira dose do imunizante em idosos com essa faixa etária foi aplicada no dia 5 de fevereiro e a segunda no dia 5 de março. Em janeiro, antes da vacinação, foram confirmadas duas mortes. Uma mulher de 100 anos e outra de 92 foram vítimas do coronavírus.Segundo a gestão municipal, 230 idosos com 90 anos ou mais foram vacinados contra a Covid-19. Desde o início da pandemia, foram registradas pela Secretaria de Saúde 12 mortes de pessoas com essa faixa etária, em Cotia.Na próxima terça-feira (16),