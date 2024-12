De “cara nova”, supermercado em Cotia será reinaugurado nesta sexta; veja o que mudou

Cotia e Cia visitou a loja na tarde desta quinta-feira (12) e traz as novidades que todo cliente vai encontrar a partir de amanhã; confira

Caixas de autoatendimento é uma das novidades da unidade. Foto: Neto Rossi / Cotia e Cia

A Rede Barbosa Supermercados realiza a reinauguração da loja de Cotia nesta sexta-feira (13), às 9h.



Padaria do supermercado também passa a ter autoatendimento. Foto: Neto Rossi / Cotia e Cia

O QUE MAIS MUDOU?



Além dessas novidades citadas acima, o Barbosa também ganhou nova instalação de luzes na adega e em outros setores.



As bancas do hortifruti foram trocadas por mais modernas, e o balcão onde ficam as bebidas também foi substituído por um novo.



Além disso, os ambientes do açougue e da peixaria agora são climatizados.



O Barbosa Cotia também passa a ter serviço de temakeria.



Essas e outras novidades da loja, que tem o funcionamento 24 horas, podem ser conferidas nesta sexta-feira, a partir das 9h. Além dessas novidades citadas acima, o Barbosa também ganhou nova instalação de luzes na adega e em outros setores.As bancas do hortifruti foram trocadas por mais modernas, e o balcão onde ficam as bebidas também foi substituído por um novo.Além disso, os ambientes do açougue e da peixaria agora são climatizados.O Barbosa Cotia também passa a ter serviço de temakeria.Essas e outras novidades da loja, que tem o funcionamento 24 horas, podem ser conferidas nesta sexta-feira, a partir das 9h.

Localizada na Avenida Antônio Mathias de Camargo, 512, região central, a unidade passou por uma reformulação interna que visa melhorar ainda mais o atendimento.visitou a loja na tarde desta quinta-feira (12). Entre as novidades, o Barbosa passa a ter caixas de autoatendimento com o objetivo de reduzir as filas dos caixas comuns (foto de destaque).E o autoatendimento também se estende para a padaria do supermercado, visando praticidade e agilidade na hora de comprar o pãozinho e os demais itens.