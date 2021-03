Ibiúna

Cidade já aplicou quase 3.000 doses.





Nessa quinta-feira (04), Ibiúna inicia a vacinação de mais um grupo prioritário, sendo os idosos de 75 a 79 anos. A vacinação ocorre no formato Drive-Thru no Centro de Convivência do Idoso e no posto de saúde central no formato tradicional.





Os idosos de 75 a 79 anos tem até o dia 11 de março para se vacinarem e precisam levar RG, CPF e cartão do SUS. Até ontem (3) a cidade havia aplicado 2.944 doses em idosos acima de 80 anos e profissionais de saúde.