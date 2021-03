Cotia vai vacinar idosos a partir de 77 anos contra a Covid-19 na próxima terça-feira (9)

Importante

São dois polos de vacinação, um em Cotia e outro em Caucaia do Alto





Vacinação contra Covid-19 – 1ª dose

À medida que a Secretaria de Saúde de Cotia recebe mais doses da vacina contra a Covid-19, enviadas pelo Governo do Estado/União, a campanha de imunização do público prioritário vai avançando. Na próxima terça-feira (9/03), a cidade de Cotia começa a vacinar os idosos com idade a partir de 77 anos. Na ação, será aplicada a 1ª dose do imunizante exclusivamente neste público. Por conta da quantidade limitada de doses, haverá distribuição de senhas nos polos de Cotia (em frente à Prefeitura) e de Caucaia do Alto (Praça dos Romeiros).Nos dois polos serão montados os sistemas drive-thru e pedestres e, para receber a senha, será obrigatório apresentar documento oficial com foto e CPF. Importante salientar que serão vacinados apenas os idosos que já tiverem completado 77 anos ou mais. A ação termina às 14h ou quando as senhas se esgotarem.Idosos com idade a partir de 77 anosDia 9/03 – terça-feira*Doses limitadasHaverá distribuição de senhasA partir das 6h – Polo em frente à PrefeituraA partir das 8h – Polo Praça dos Romeiros, Caucaia do Alto*A ação termina às 14h ou quando as senhas se esgotarem