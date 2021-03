Carro fica preso em buraco aberto em estrada de Cotia

Destaque



Incidente ocorreu no bairro Morada Santa Fé, após a forte chuva que atingiu a região na tarde deste domingo (7); moradora que voltava de Uber para casa teve que descer do veículo e seguir o trajeto caminhando



Foto enviada pela moradora Pricila.

Um carro que tentava passar pela estrada Marechal Rondon, no bairro Morada Santa Fé, em Cotia, ficou preso em um buraco aberto na via. O incidente aconteceu após a forte chuva que atingiu a região na tarde deste domingo (7). O veículo foi retirado, momentos depois, com a ajuda de moradores.





Pricila Santos Marcelino, moradora do bairro, estava voltando do serviço para a sua casa de Uber, mas foi obrigada a descer do carro e continuar seu trajeto a pé até a sua residência. Ela andou cerca de 15 minutos.





“Eu tive que descer no meio do caminho, porque não tinha como o carro passar e fui a pé para casa. Não é só essa rua que está assim. São todas as estradas. Vai chegar uma hora que a gente não vai conseguir mais sair do Santa Fé. Temos três caminhos para sair, e os três estão na mesma situação”, relatou ao Cotia e Cia.





A reportagem procurou a Secretaria de Obras de Cotia para saber se haverá execução de serviço na via para evitar novos incidentes e aguarda retorno.