Cotia tem 77,4% de ocupação dos leitos na rede municipal

Número representa internações por covid (confirmados e suspeitos) e também outras patologias



UBS do Atalaia foi transformada em centro de referência ao coronavírus. Foto: Reprodução









A rede municipal de saúde de Cotia está com 77,4% de ocupação dos leitos. Os números representam as internações nos PA’s (pronto atendimentos), UPA (unidade de pronto atendimento), no Hospital São Camilo e no Centro de Referência, instalado na UBS do Atalaia.









Em nota enviada ao Cotia e Cia, a prefeitura explicou que essa taxa de ocupação é de pacientes infectados com a Covid-19, casos suspeitos e outras patologias. A prefeitura não deu mais detalhes.





Ainda na nota, a administração municipal informou que 14 pacientes assistidos pelo município aguardam vagas na rede estadual. Entre esses pacientes, há casos de coronavírus.





“A Secretaria de Saúde segue reforçando a população para que evite sair de casa, se for necessário sair, não se esqueça de usar a máscara, evite locais com muitas pessoas e higienize as mãos com frequência”, reforçou.





Os dados acima são referentes até às 19h30 desta terça-feira (16/03).