Profissionais da saúde de Cotia recebem 2ª dose da vacina contra a Covid-19 nesta quinta-feira (18)

Vacina





Ação é destinada apenas aos trabalhadores que receberam a 1ª dose no polo de vacinação de Cotia, no dia 18 de fevereiro







Foto: Vagner Santos / Prefeitura de Cotia





Profissionais da saúde de Cotia vão receber nesta quinta-feira (18) a segunda dose da vacina contra a Covid-19. A ação é destinada exclusivamente aos trabalhadores que receberam a 1ª dose no polo de vacinação do município no dia 18 de fevereiro.





As senhas serão distribuídas a partir das 7h, e funcionarão o sistema drive-thru e pedestre. A ação termina às 12h ou assim que as senhas acabarem.





A Secretaria de Saúde salientou que não é necessário chegar com muita antecedência do horário programado, pois já estão reservadas as doses em número equivalente aos trabalhadores de saúde que tomaram a 1ª dose no dia 18/02 no polo de Cotia.





Será exigida a apresentação de RG com CPF e o comprovante da 1ª dose recebida em Cotia.





<Serviço>

Vacinação contra Covid-19





Público: Trabalhadores da saúde





Dia 18 de março





Aplicação exclusiva de 2ª dose – para os trabalhadores que receberam a 1ª dose em Cotia, no dia 18/02





Em frente à Prefeitura de Cotia





Das 7h às 12h*





*Haverá distribuição de senhas para controle de atendimento. Todos que receberam a 1ª dose no dia 18/02, em Cotia, estão com a 2ª dose reservada