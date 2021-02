Projeto social de Cotia, EdukaFut se classifica em 3 categorias em competição paulista de futsal

Esporte

Jogos aconteceram no último domingo na Zona Leste de SP; projeto atende crianças de 8 a adolescentes de 16 anos

Equipe sub 12 do EdukaFut. Foto: Divulgação

De quatro categorias inscritas em uma competição organizada pela Federação Paulista de Futsal (FPFS), a Associação Desportiva EdukaFut (Adef), de Cotia, conseguiu a classificação em três delas. Os jogos aconteceram no domingo (14), no Jardim América da Penha, Zona Leste de São Paulo.

A primeira partida foi da categoria sub 16, que venceu pelo placar de 3 a 0 o time do Chua, de São Paulo. Depois, a equipe sub 12 venceu a Vert Vita, de São José dos Campos, por 2 a 1.





Já com a sub 14, a disputa foi mais apertada, pois o jogo foi nada mais, nada menos do que com a equipe de São Paulo, prata da casa. Mesmo assim, a garotada representou e conseguiu empatar em 1 a 1. Porém, o resultado deixou a equipe fora da competição.





Com a sub 10, a goleada foi certeira: 5 a 1 contra o Meninos da Caixa.





O projeto vai agora se preparar para a semifinal da competição, que vai ocorrer no próximo domingo, dia 21, no ginásio da Federação Paulista de Futsal.





Sobre o EdukaFut





O projeto, que acontece em dois centros de treinamento, um no Barro Branco e outro no Jd do Engenho, é dividido em dois grupos, o de competições e o social.





São cerca de 50 atletas, de 8 a 16 anos, que são treinados para competições. Já no projeto social, a entidade atende cerca de 66 crianças, de 6 a 14 anos.





A Associação Desportiva EdukaFut foi fundada em 13 de maio de 2017 pela presidente Katia Ap. Lires de Oliveira e pela coordenadora e professora Deisid J. de Jesus. O objetivo das ativistas esportivas é promover a integração social através do esporte como ferramenta de transformação da sociedade.