Ambiente familiar, Quintal do Mané oferece lanches, porções, bebidas e contato com a natureza

Publieditorial



Localizado em Cotia, espaço funciona de quarta a domingo, das 17h às 22h. Além da atividade comercial, a chácara também pode ser alugada para festas e eventos



Em meio a área verde, espaço oferece qualidade no atendimento e variedades de comes e bebes. Foto: Reprodução / Arquivo pessoal













Um espaço acessível, familiar e em meio ao verde da natureza. Desde outubro de 2020, o Quintal do Mané se tornou um local onde, além de consumir as variedades de hambúrgueres, porções e cervejas artesanais, também oferece um contato rico com a natureza ao redor.





Localizado na Estrada Manoel Lages do Chão, 758, no Jardim Caiapiá, em Cotia, o comércio trabalha com Smash Burguer (especialidade da casa), burguer vegetariano, cervejas artesanais regionais, sorvetes, banana split, açaí, caipirinhas e o famoso ‘Capilé do Mané’, caipirinha feita com picolé de frutas.





Mas antes de se transformar em comércio, o espaço, que era conhecido como Chácara Lages, foi cenário de inúmeras festas de casamento, aniversários, encontros empresariais, etc. Por mais que hoje o time de empreendedores do quintal foque suas atividades no ramo comercial, os eventos também continuam.





“Aqui é um ambiente amplo e arejado. Tem área externa gramada e 120 metros quadrados de área coberta. Uma ótima opção para realizar a sua festa”, diz Camila Lages, proprietária do local.





Os eventos na chácara tinham parado desde março de 2020, em razão da pandemia. Foi em meio a crise que a ideia criativa em montar um espaço alternativo surgiu, juntamente com a proposta de permanecer com as festividades.





“A Stefanie, o João e a Karol [sócios do local] tinham a Steak Home, que funcionava apenas com delivery de smash burguer e estavam procurando uma cozinha maior. Aí eu aluguei o espaço da cozinha, pois estava sem nenhum evento no momento. Aí surgiu a ideia de juntar as duas coisas: delivery com salão, e passamos a atender o público no local”, explica Camila.

(da esq p/ dir) Camila Lages, Karol Lopes, Stefanie Lopes e João Herik, empreendedores e sócios do Quintal do Mané. Foto: Flávia Macedo









O Quintal do Mané funciona de quarta a domingo, das 17h às 22h. O contato para delivery e mais informações é (11) 96608-4448. Para reservas de mesas e eventos só mandar mensagem ou ligar para 98880-5164.





Você também pode acompanhar as publicações nas redes sociais: