Cursinho popular gratuito de Cotia abre inscrições para aulas online

Há 10 anos, projeto social prepara estudantes de baixa renda para o Enem e outras provas do vestibular





Por causa da pandemia, o projeto está desde 2020 com aulas online, via Whatsapp e Google Classroom. Foto: Divulgação / Arquivo pessoal









O cursinho popular gratuito Dandara dos Palmares, atuante há 10 anos em Cotia, pelo ingresso de vestibulandos de baixa renda nas universidades, está com inscrições abertas.





Para se inscrever, basta clicar aqui.





Por causa da pandemia, o projeto está desde 2020 com aulas online, via Whatsapp e Google Classroom.





São diversos voluntários formados e universitários, que dão aula de suas respectivas áreas de conhecimento.





A grade conta com aulas de história, física, biologia, matemática, literatura, redação, geografia, química, inglês e geopolítica. Os estudantes também contam com o apoio de uma psicóloga.





No ano passado, alguns alunos não tinham internet banda larga para continuar as aulas online, e o cursinho conseguiu financiamento de outros voluntários para bancar a internet dos estudantes, e pretendem manter o projeto neste ano.





Antes da pandemia, as aulas estavam acontecendo na E.M Francisco Nunes de Oliveira, próximo ao Terminal Metropolitano de Cotia.





Fundado em 2011 com a iniciativa de estudantes de Graduação da USP e jovens moradores da cidade de Cotia, o Cursinho Popular Dandara dos Palmares proporciona a estudantes de baixa renda os conhecimentos exigidos nos principais vestibulares do país e visa contribuir para a democratização do acesso ao ensino superior público e de qualidade.