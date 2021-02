Profissionais da saúde enfrentam filas enormes para serem vacinados contra Covid-19 em Cotia

Vacina

No entanto, as mil doses enviadas pelo Estado não foram suficientes para imunizar todos os profissionais; alguns, inclusive, não eram de Cotia

Vacinação aconteceu nesta quinta-feira (4) em frente a Prefeitura de Cotia. Foto: Neto Rossi / Cotia e Cia









Profissionais da saúde enfrentaram enormes filas nesta quinta-feira (4) para receberem a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em frente a Prefeitura de Cotia. No entanto, por volta das 18h30, a informação era de que não tinham mais senhas disponíveis. Dezenas de profissionais não conseguiram ser imunizados.





Segundo funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, o governo de São Paulo enviou mil doses da vacina, sendo que 500 foram aplicadas em quem foi de carro, no esquema drive-thru, e a outra metade em quem estava na fila aguardando. Houve momentos de aglomeração, e nem todos profissionais que aguardavam a vez eram da cidade de Cotia.





A fisioterapeuta Sandra Pauline chegou no local para receber a vacina por volta das 15h. A sua senha foi a de número 152. Ela conseguiu ser vacinada mais de duas horas depois.





"Quando eu cheguei a fila não estava tão grande, mas logo já foram organizando a numeração", disse. Porém, o tempo de espera valeu a pena para ela. "Felicidade total. Agora tem que continuar tomando os cuidados, mas a gente fica com o coração mais tranquilo."





Mas nem todos saíram satisfeitos. O profissional da saúde, Luís Rappi, disse que chegou às 17h05, dentro do horário previsto para a distribuição de senhas, mas não conseguiu ser contemplado.





"Não teve orientação nenhuma. Agora que acabaram as senhas que vieram dar satisfação para a gente. Ninguém falava nada, ninguém organizava fila, um completo caos isso", desabafou.





As filas tomavam conta da rua Topázio, avenida Professor Manoel José Barreto e Estrada dos Victor's. O congestionamento foi inevitável no final da tarde. A reportagem presenciou de quatro a cinco pessoas dentro da maioria dos veículos que aguardava a vez no drive-thru.





Na manhã desta sexta-feira (5), novas doses serão aplicadas em frente à Prefeitura de Cotia. Desta vez, o grupo prioritário é de idosos com mais de 90 anos. Profissionais da saúde que não conseguiram ser vacinados hoje, poderão comparecer amanhã no local, mas também sem a garantia se vão ou não serem imunizados, já que a preferência será dos idosos com essa faixa etária.

Reportagem: Neto Rossi





Edição: Rudney Oliveira