Prefeitura realiza contrato de 28 leitos de hospital privado na Granja Viana para casos de Covid-19

Granja Viana



Segundo o contrato, são 20 leitos clínicos e oito de UTI; com prazo de vigência de três meses, valor estimado é de R$ 2,7 milhões. As informações estão no Portal da Transparência da prefeitura



Hospital São Camilo, na Granja Viana.

Foto: Reprodução / Google imagens







Tabela detalha valores dos leitos.

Imagem retirada do Portal da Transparência



O contrato diz que neste valor estão incluídas todas as despesas, como tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, taxa de administração, frete, entre outras. Segundo o documento, os pagamentos ao hospital privado “dependerão dos quantitativos de serviços prestados.”





Por Neto Rossi



Com o valor estimado em R$ 2,7 milhões, a Prefeitura de Cotia realizou o contrato de 28 leitos, sendo oito de UTI e 20 clínicos, do hospital privado São Camilo, na Granja Viana, para atender pacientes com suspeita e também diagnosticados com Covid-19.O prazo de vigência do contrato, que foi assinado no dia 18 de janeiro, é de três meses, mas pode ser prorrogado caso haja necessidade. Cotia e Cia questionou a prefeitura se os leitos da unidade já começaram a ser utilizados e aguarda retorno. As informações estão no Portal da Transparência do município.Cada leito de UTI corresponde ao valor de R$ 2.1 mil por dia. Caso os oito sejam utilizados, a diária sairá a R$16,8 mil. Já os leitos clínicos, que são 20, somam ao todo R$ 14 mil por dia, se forem usados. O valor mensal estimado de todos os leitos é de R$ 924 mil.