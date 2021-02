Procon de Cotia e de Caucaia retomam atendimento presencial na segunda-feira (22)

As duas unidades estavam com o atendimento presencial suspenso desde março de 2020, por conta da pandemia da Covid-19. Os locais passaram por adequações e terão controle de acesso por meio de senhas para evitar aglomerações

A Secretaria de Relações Institucionais de Cotia informou que já está tudo pronto para a retomada do atendimento presencial nas duas unidades do Procon de Cotia: uma em Caucaia do Alto e outra no Jardim Nomura.

As duas unidades estavam com o atendimento presencial suspenso desde março de 2020, por conta da pandemia da Covid-19. Os locais passaram por adequações e terão controle de acesso por meio de senhas para evitar aglomerações. Para entrar no local todas as pessoas deverão estar de máscara.





O horário de atendimento será das 9h às 16h, de segunda a sexta-feira. O Procon de Cotia funciona por meio de uma parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura e esta parceria é gerida pela Secretaria de Relações Institucionais que foi a responsável por todas as adequações nos espaços, como implantação de baias com proteção, disponibilização de álcool em gel, cadeiras com distanciamento e o sistema de distribuição de senhas para evitar acúmulo de pessoas na área interna.





Mesmo com a retomada do atendimento presencial, a população pode acionar os serviços do Procon remotamente, por meio do portal consumidor.procon.sp.gov.br









Procon Cotia





Rua Jorge Caixe, 306, Jd. Nomura





Tel.: 4703-3473









Procon Caucaia





Rua Manoel Ferraz de Almeida, 38, Caucaia do Alto

Tel.: 4242-3759