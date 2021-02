Cooperativa de Cotia registra aumento de máscaras e luvas no material reciclável

Ricardo Cabrera falou sobre o descarte correto. “”, salientou.Mesmo com a adoção dos protocolos de segurança no trabalho, não foi possível evitar a contaminação de cooperados. “”, comentou Marly.O biólogo Ricardo explicou que as máscaras faciais são equipamentos de grande importância atualmente e de uso obrigatório. Contudo, para produzir um efeito preventivo à Covid-19 deve-se respeitar o protocolo de uso. “”, destacou.- Máscaras, luvas e lenços de papel usados - mesmo que preventivamente - devem ser descartados no lixo do banheiro em sacos resistentes, bem vedados, com 2/3 da capacidade;- Pessoas com suspeita ou contaminação confirmada devem descartar todos os seus resíduos, incluindo os recicláveis, para a coleta comum. Em sacos resistentes, com 2/3 da capacidade;- Os sacos devidamente fechados devem ser colocados dentro de um 2º saco, devidamente fechado.Atualmente, a coleta seletiva em Cotia é realizada em cerca de 12 bairros, 80 condomínios e 95 empresas. Os moradores contam ainda com um Posto de Entrega Voluntária (PEV) em Caucaia do Alto e outros três na região de Cotia e Granja Viana. Por meio de uma parceria entre a Prefeitura e a Enob o material coletado na região de Cotia e Granja Viana é destinado para a Coopernova. Já o material deixado no PEV de Caucaia vai para a Cooper Luxo do Lixo.PEV Caucaia do Alto: Av. Luiz Sacramento, ao lado da Regional de Caucaia.PEV Supermercados Pedroso: Av. Prof. Manoel José Pedroso, 340PEV Pão de Açúcar - (Granja Viana): Rodovia Raposo Tavares, S/N km 23,5PEV Assaí Cotia: Estr. do Embú, 162 - Jardim TorinoSaiba mais sobre a coleta seletiva em https://www.coopernovacotiarecicla.com/