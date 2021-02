Presidente da Apae de Cotia pede ajuda da câmara para manter projeto de saúde que atende dezenas de crianças

O presidente da Apae de Cotia, Paulo Generoso, esteve presente na sessão da Câmara Municipal desta terça-feira (23) para pedir apoio aos vereadores da casa. Ele falou sobre as dificuldades financeiras enfrentadas pela instituição e solicitou ajuda para a manutenção do Projeto Estimulação Precoce (PEP).

O programa, que atende cerca de 40 crianças de até 6 anos, que tem atraso no desenvolvimento, foi temporariamente suspenso por falta de recursos, segundo a Apae. Aos vereadores, Generoso disse que o custo do projeto é de R$ 648 mil por ano.

“Busco alternativas que possam ajudar a manter o projeto de saúde da Apae, seja através da nossa inclusão na Lei Orçamentária do Município, seja em caráter emergencial. Precisamos que a Câmara Municipal se mobilize, para que a gente dê continuidade aos atendimentos. Vamos juntar forças neste momento", pediu Generoso.

As atividades do PEP envolvem atendimentos terapêuticos, fonoaudiólogos, neuropediatriátricos, entre outros. Em primeira mão, Cotia e Cia publicou uma reportagem no dia 2 de fevereiro sobre o assunto.