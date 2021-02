Cotia vai vacinar idosos com idade a partir de 80 anos contra a Covid-19 na próxima terça-feira (2/03)

Importante

A vacinação acontecerá nos polos de Cotia e de Caucaia. Haverá distribuição de senhas e será aplicada a primeira dose exclusivamente nesse público.

Foto: Alexandre Rezende.





Nesta sexta-feira (26/02), a Prefeitura de Cotia recebeu uma nova remessa de vacinas contra a Covid-19, com isso, a Vigilância Epidemiológica programou uma ação de vacinação para a próxima terça-feira (2/03), a partir das 8h, nos polos de Cotia, em frente à Prefeitura, e em Caucaia do Alto, perto da UBS. Haverá distribuição de senhas. A ação será destinada para a aplicação da primeira dose exclusivamente em idosos com idade a partir de 80 anos completos.





Nos dois polos de vacinação funcionarão os sistemas de drive-thru e pedestres. É preciso que o idoso apresente documento oficial com foto e CPF. Todos deverão estar de máscaras.





O Cotia e Cia questionou a prefeitura de Cotia, sobre a quantidade de doses recebidos, porém a mesma não informou.