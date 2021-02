Feira de artes de Embu volta a funcionar nos finais de semana

Devido à suspensão das restrições da fase vermelha do Plano SP para todo o estado nos fins de semana, divulgada pelo Governo Estadual nesta quarta-feira (03/02), a Feira de Artes e Artesanato de Embu das Artes funcionará no próximo sábado e domingo, das 11h às 18h, dentro das orientações do protocolo sanitário estabelecido.





A atividade da Feira não ocorreu no último fim de semana por determinação do Decreto Estadual nº 65.487, classificando a região na fase vermelha, que autorizava a abertura apenas de comércios e serviços essenciais, visando conter a disseminação da covid-19 e garantir o adequado funcionamento dos serviços de saúde.