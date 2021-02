Itapevi vai reativar o Centro de Combate ao Coronavírus

Atendimento será realizado em prédio anexo ao Pronto-Socorro Central, recém construído.





Na próxima segunda-feira (8), às 07h, a Prefeitura de Itapevi vai reabrir o Centro de Combate ao Coronavírus (CCC), no prédio anexo ao Pronto Socorro Central (Rua José Michelotti, 300 – Cidade Saúde), com funcionamento 24 horas, em todos os dias da semana. Exclusivo para pacientes acima de 12 anos. O local terá entrada independente. A medida tem como objetivo separar os atendimentos de pessoas suspeitas de estarem contaminadas pela Covid-19, de outras doenças.





De acordo com a Secretaria de Saúde, o PS Central realiza, em média, 320 atendimentos diários de pacientes, sendo 100 destes apresentando quadro clínico de infectados pelo coronavírus. Para evitar que haja contato entre diferentes tipos de pessoas com a possibilidade de transmissão do vírus, a Prefeitura entendeu que a melhor forma é descentralizar este atendimento específico.





Desta forma, o objetivo das novas instalações do CCC é centralizar o atendimento dos pacientes infectados ou com suspeita, reduzindo às chances de contágio pelo vírus nas demais unidades da rede municipal.





A partir de então, quem procurar atendimento em caso de suspeita de Covid-19 não deverá entrar pela entrada principal do PS Central, mas sim pela entrada do prédio anexo ao Pronto-Socorro, que é lateral à unidade.





O prédio anexo recebeu adequações. O espaço seria destinado ao CTI (Centro de Transferência Intra Hospitalar), uma unidade que irá receber pacientes que irão precisar de internação.





O CCC terá triagem, recepção e espera. Contará com dois médicos, dois enfermeiros e cinco técnicos de enfermagem 24 horas, treinados para atendimento aos pacientes sintomáticos do coronavírus. Foram montados dois consultórios, sala de coleta, sala de procedimentos e haverá 11 leitos de internação.





No Centro de Combate ao Coronavírus serão realizados testes como o PCR (exame que detecta o coronavírus) e o teste rápido, todos seguindo recomendações e as portarias publicadas pelo Ministério da Saúde.





O espaço contará com equipes médicas para atendimento de pacientes de baixa e média gravidade clínica. Os casos de alta complexidade serão encaminhados diretamente ao próprio serviço de emergência do PS Central.





O CCC realizará desde avaliações médicas, tratamentos e internações de pacientes com Covid-19 até serviço social de acolhimento para as orientações de isolamento, assim como o monitoramento dos casos.





Para mais informações e esclarecimentos de dúvidas, o telefone para contato do CCC será 4143-9900.