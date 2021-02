Cotia abre Inscrições para processo seletivo de contratação de professores

Educação

Os interessados têm até às 17h do dia 5 de fevereiro de 2021 para se inscreverem gratuitamente.

A Prefeitura de Cotia, está com as inscrições abertas para o Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de professores para o PEB I e PEB II nas disciplinas de Inglês, Educação Física, Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia, Ciências e Artes. Os interessados têm até às 17h do dia 5 de fevereiro de 2021 para se inscreverem gratuitamente por meio do formulário (https://bitlybr.com/IVKbi). A seleção se dará por meio de avaliação de títulos e experiência profissional que deverá ser comprovada pelo candidato. Todas as informações sobre o processo seletivo podem ser conferidas em (https://bitlybr.com/0Ilfou9p).





De acordo com o edital, os selecionados ministrarão aulas na modalidade híbrida, ou seja, remota e presencialmente, durante o ano de 2021 e, o processo seletivo permitirá que sejam supridas as aulas sem professor atribuído ou que esteja afastado. Por força do inciso II do artigo 2.º do Decreto Municipal nº 8.683/20, e do inciso II do artigo 4.º do Decreto Municipal nº 8.684/20, não poderão ser contratadas pessoas que se enquadram no grupo de risco para Covid-19 (idosos, na acepção legal do termo, por contar com idade igual ou superior a 60 (sessenta anos); gestantes; diabéticos, portadores de doenças cardiovasculares, imunossupressores, doenças respiratórias crônicas, hipertensos, em tratamento de câncer e em tratamento de hemodiálise).