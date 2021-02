Mesmo com 27 mil demissões, Cotia fecha o ano de 2020 com saldo positivo de empregos, aponta Caged

emprego

As atividades econômicas de Comércio e Construção foram as responsáveis pelo maior número de novas vagas de trabalho formal no município









O ano de 2020 foi um ano desafiador em todas as áreas de atividades por conta da pandemia do novo coronavírus, mas apesar das dificuldades econômicas anotadas em todas as partes do Brasil e do mundo, Cotia fechou o ano com um saldo positivo de 1.185 empregos formais, segundo aponta levantamento do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado na última semana pelo Governo Federal. A cidade, inclusive, foi na contramão do Estado de São Paulo que fechou o ano com um saldo negativo de (1.159) postos de trabalho.





Os números do Caged mostram que Cotia começou o ano de 2020 com saldo positivo de emprego e no primeiro mês foram abertas 457 novas vagas, já em dezembro foram 164 novos postos de trabalho. No entanto, entre o primeiro e o último mês, o mercado de trabalho encolheu bastante e o pior cenário foi anotado em abril, quando foram fechados 1.476 postos de trabalho na cidade.





O levantamento do Caged mostra que, a partir de julho, o mercado de trabalho em Cotia entrou em ascensão e, mês a mês, registrou saldo positivo de emprego, o que significa dizer que houve mais admissões do que demissões a partir do segundo semestre de 2020.





Ao longo do ano passado, aconteceram 28.985 admissões, ante as 27.800 demissões, números que mostram o saldo positivo de 1.185 vagas. Sempre que o saldo é positivo, significa que houve abertura de novas vagas de trabalho formal e não apenas que vagas existentes foram preenchidas. A atividade econômica que mais gerou emprego, de acordo com o Caged, foi o Comércio: foram criados 555 novos postos de trabalho formal, em seguida vem a Construção, com 363 novos empregos e a Indústria, 308.