Idosos que têm mais de 90 anos serão vacinados contra a Covid-19 nesta sexta-feira (5) em Cotia. O local da imunização será no polo montado em frente a prefeitura. Senhas serão distribuídas a partir das 8h30. O esquema drive-thru funcionará no dia para evitar aglomeração.





Nesta segunda etapa, também serão contemplados trabalhadores da saúde em geral. A vacinação para esses profissionais acontecerá nesta quinta-feira (4), às 17h30. As senhas serão distribuídas 30 minutos antes e também terá o esquema drive-thru.





O Cotia e Cia perguntou para a prefeitura quantas doses serão aplicadas em cada público nesta semana, porém "A Vigilância Epidemiológica optou por divulgar datas de vacinação a partir da quantidade de doses que já estão na cidade. Existe a expectativa de chegada de novas doses, ainda nesta semana, de modo que será possível divulgar novas datas", disse.





Para quem for receber a vacina dentro do veículo, a Secretaria Municipal de Saúde reforçou que será necessário que todos os ocupantes do carro estejam usando a máscara de proteção.





Os dois grupos que serão imunizados deverão apresentar documento oficial com foto e CPF. Os profissionais da saúde também devem levar o documento do conselho regional de saúde onde atua.





O secretário de Saúde de Cotia, Dr. Magno Sauter, faz um alerta: “A orientação para todos, inclusive para aqueles que já receberam a 1ª dose da vacina, é para que não deixem de usar a máscara. Ainda não podemos nos livrar dela”.





Com o início da imunização dos idosos com idade a partir de 90 anos, a Secretaria de Saúde antecipa o atendimento a este público. A previsão do governo de São Paulo era para o dia 8 de fevereiro.





"É fundamental que as pessoas acompanhem as informações oficiais sobre a vacinação e respeitem as orientações, pois só conseguiremos vacinar tendo abastecimento de doses”, destacou Sauter.





Segundo a secretaria, desde o dia 21 de janeiro (quando iniciou a vacinação) até a noite desta segunda-feira (01/02), já foram vacinadas 2.202 pessoas com a primeira dose do imunizante. Deste total, 82,5% são de trabalhadores da saúde que atuam na linha de frente no combate à pandemia e 17,5% de idosos que vivem em Instituições de Longa Permanência.





Serviço





Apresentar documento oficial com foto

CPF

Documento do seu conselho regional de saúde

Apresentar documento oficial com foto

CPF

– a partir das 17h30Haverá distribuição de senhas a partir das 17hProfissionais da saúde em geralIdosos com idade a partir de 90 anos