Região já vacinou mais de 17 mil pessoas contra a covid-19

Na região, Barueri é a cidade que mais vacinou, com 4.736 pessoas imunizadas.





Os dados da Vacivida do governo do estado mostra que a região de Osasco que engloba as cidades da região já imunizou 17.473 pessoas contra a covid-19.





Dentro do grupo, Barueri foi a cidade que mais vacinou a população com 4.736, em seguida vem Taboão da Serra com 2.736 e Cotia com 1.540. Veja o ranking no fim da matéria.





Em Cotia, a unidade de saúde que mais vacinou foi o Hospital Regional, com 517 pessoas vacinadas, UBS da Água Espraiada 408, UBS do Atalaia 213, UBS do Portão 201, UBS de Caucaia do Alto 133 e a UBS Pq. São George 68.





Os dados foram atualizados nesta terça-feira (2) às 18h30.